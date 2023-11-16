ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في سبتمبر إلى 5.75 مليون برميل يوميا مقابل 5.58 مليون برميل في اليوم خلال أغسطس، بحسب بيانات جودي.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وبلغ إنتاج المملكة في سبتمبر من النفط الخام، التي تعد من أكبر مُصدريه في العالم، 8.98 مليون برميل يوميا، مرتفعا قليلا عن 8.91 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وهو ما سبق أن أعلنت عنه المملكة في سبتمبر.

وتطبق السعودية، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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