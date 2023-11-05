قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، إن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وهو ما سبق أن أعلنته المملكة في سبتمبر.

وأضاف المصدر، في بيان لوزارة الطاقة، أنه مع استمرار تطبيق التخفيض -الذي بدأ في يوليو 2023- سيكون إنتاج المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في ديسمبر ما يقارب 9 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل، للنظر في تمديده أو زيادته أو زيادة الإنتاج.

وإلى جانب هذا الخفض، تطبق المملكة خفض طوعي آخر أعلنت عنه في إبريل 2023، ويمتد حتى نهاية ديسمبر من عام 2024، وفق البيان.

وتطبق السعودية أيضا سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وقال المصدر، في بيان الأحد، إن الخفض الطوعي الإضافي يأتي "لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".​

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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