تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في أغسطس إلى 5.58 مليون برميل يوميا مقابل 6.01 مليون برميل في اليوم خلال يوليو، بحسب بيانات جودي.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وبلغ إنتاج المملكة في أغسطس من النفط الخام، التي تعد من أكبر مُصدريه في العالم، 8.91 مليون برميل يوميا، متراجعا عن 9.01 مليون برميل يوميا في يوليو.

وقررت السعودية الشهر الماضي، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي أعلنت عنه سابقا، بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وتطبق السعودية، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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