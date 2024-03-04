اتفقت المجموعة السعودية سيرا القابضة (الطيار سابقا) وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) على إنهاء وثيقة الشروط غير الملزمة التي أبرمت بينهما في سبتمبر 2022 وكانت ستمهد لاستحواذ الصندوق على 30% من إحدى شركات سيرا المملوكة لها بالكامل.

وفق بيان المجموعة الاثنين على بورصة تداول السعودية، تم إنهاء وثيقة الشروط غير الملزمة اعتبارا من 3 مارس2023 "نظرا لعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن الصفقة".

وكانت المجموعة قد أبرمت، في سبتمبر 2022، وثيقة شروط غير ملزمة مع الصندوق تمهيدا لاستحواذه على 30% من إحدى شركاتها المملوكة لها بالكامل (شركة مسافر للسياحة والسفر) بقيمة استثمار قد تصل إلى 1.55 مليار ريال سعودي (413 مليون دولار) لكنها مشروطة بتحقيق شركة مسافر للسياحة والسفر مؤشرات مالية يتفق عليها الطرفين في عامي 2023 و2024، مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح الصندوق.

ووفق البيان، قالت المجموعة إن "المسافر" تعد مكتفية ذاتيا، حيث تحقق نموا ثابت ومربح بشكل مستقل وأنها تتوقع أن تتخطى مستويات أداء الشركة 10 مليار ريال في صافي قيمة الحجوزات بحلول عام 2025.

وكانت مجموعة سيرا، بموجب الصفقة الملغاة، ستنقل ملكية شركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية، وشركة مواسم للحج والعمرة، إلى شركة مسافر للسياحة والسفر ما يجعل القيمة الأولية للشركة قبل ضخ الاستثمار 3.75 مليار ريال سعودي.

وتعمل المجموعة في خدمات السفر والسياحة والحج والعمرة وتأجير السيارات ولديها فنادق في السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا