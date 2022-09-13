

أبرمت المجموعة السعودية سيرا القابضة (الطيار سابقا)، وثيقة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، تمهيدا لاستحواذه على 30% من إحدى شركاتها المملوكة لها بالكامل ( شركة مسافر للسياحة والسفر).

وقالت المجموعة التي تعمل في خدمات السفر والسياحة والحج والعمرة وتأجير السيارات ولديها فنادق في السعودية إن قيمة الاستثمار قد تصل إلى 1.554 مليار ريال سعودي (412 مليون دولار) تشمل 386 مليون ريال سعودي (103 مليون دولار)، مشروطة بتحقيق شركة مسافر للسياحة والسفر مؤشرات مالية يتفق عليها الطرفين في عامي 2023 و2024، مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح الصندوق.

وبموجب الصفقة ستنقل مجموعة سيرا ملكية شركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية، وشركة مواسم للحج والعمرة، إلى شركة مسافر للسياحة والسفر (التي يتم التفاوض عليها) ما يجعل القيمة الأولية للشركة قبل ضخ الاستثمار 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار).

وتهدف شركة مسافر للسياحة والسفر إلى استخدام ما سيضخه صندوق الاستثمارات العامة في رأسمالها للتوسع في الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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