قفز سهم شركة سال للخدمات اللوجستية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الأول لإدراجه في السوق السعودي الأربعاء بنحو 30% إلى 137.8 ريال (36.74 دولار) من سعر الاكتتاب 106 ريال وبعد أن وصل إلى 116 ريال في بداية التداولات، بحسب بيانات البورصة السعودية "تداول".

وتنشط الطروحات في الأسواق الخليجية التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شركة سال عن طرح 30% من أسهمها - أو ما يعادل 24 مليون سهم عادي - للاكتتاب العام الأولي على بورصة تداول.

وتقدم الشركة خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي وتوفر الحلول اللوجستية.

للمزيد: إدراج وبدء تداول أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في تداول السعودية

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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