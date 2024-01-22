تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تطوير مجمع للبتروكيماويات في الصين بتكلفة تقدر 6.4 مليار دولار، بحسب إفصاح من سابك لبورصة السعودية (تداول) يوم الاثنين.

ويهدف المشروع، الذي يتكون من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن كحد أقصى من الإيثيلين، إلى تنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور "سابك"في مجال صناعة البتروكيماويات في السوق الآسيوية، بحسب البيان.

واللقيم هي منتج من الوقود يستخدم كمادة أولية لإنتاج منتج آخر.

ووفقا للبيان، يتوقع البدء في إنشاء المشروع خلال النصف الأول من العام الحالي على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من عام 2026 ويتواصل على مدى ستة أشهر.

وسيتم تطوير المشروع في منطقة فوجيان الصينية بالشراكة بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية المملوكة بالكامل لـ"سابك" بنسبة 51% وبين شركة فوجيان فوهوا جولي للبتروكيماويات الصينية بنسبة 49%، بحسب البيان.

وكانت سابك قد أعلنت، في 11 سبتمبر 2018، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم فوجيان في جمهورية الصين لتحديد أطر التعاون بين الطرفين لتطوير مجمع للبتروكيماويات في منطقة فوجيان الصينية، وفق البيان.

وسابك، تأسست في العام 1977، وتمتلك عملاق النفط "أرامكو" السعودية 70% من أسهمها منذ العام 2020.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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