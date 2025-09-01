وافق مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، المدرجة بالبورصة السعودية، على قبول استقالة العضو المنتدب محمد الزامل من منصبه واستمراره كعضو مجلس إدارة، وتكليف عبدالملك المدرع بمنصب الرئيس التنفيذي، وفق بيان للشركة الاثنين.

نبذة سريعة عن الشركة

(حسب موقعها وبيانات تداول)

- تأسست باتك للاستثمار في 1984 وهي مدرجة منذ 1991.

- تعمل في قطاعات الاستثمار مثل اللوجستيات، العقارات، وحلول المدن الذكية.

- نمت إيراداتها نصف السنوية في الستة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 5.5% على أساس سنوي، إلى 261.2 مليون ريال (69.7 مليون دولار)، بدعم من قفزة إيرادات الاستثمار العقاري.

- قفز صافي أرباح الشركة بالنصف الأول إلى 14 مليون ريال، مقارنة بنحو 850 ألف ريال في الفترة المقارنة، بدعم من ارتفاع الأرباح التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل.

الرئيس التنفيذي الجديد

(وفق بيانات الشركة وحسابه على لينكد ان)

- حصل المدرع، على شهادة الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2017، ولديه خبرات في إدارة المشاريع.

- يشغل مدير عام شركة باتك العقارية وهي شركة تابعة لباتك، منذ نوفمبر 2023.

- يشغل أيضا منصب العضو المنتدب للشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" لأعمال اللوجستيات والنقل - التابعة أيضا لـ باتك للاستثمار - منذ بداية 2025.

- سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بداية من أكتوبر المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا