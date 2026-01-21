تنوي شركة المنجم للأغذية السعودية، المدرجة في البورصة السعودية، الاستحواذ على حصة من شركة الجوف للتنمية الزراعية السعودية المدرجة أيضا، وفق بيانين صادرين عن الشركتين، لتداول هذا الأسبوع.

تفاصيل الصفقة المحتملة

(وفق إفصاحات الشركتين)

تستهدف المنجم، الدخول كمستثمر استراتيجي في شركة الجوف، من خلال زيادة رأس مال الجوف، مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين.

لم تحدد المنجم، القيمة الإجمالية المقررة للصفقة المحتملة أو مصادر تمويلها، لكنها قالت إن سعر الاكتتاب سيكون 52.5 ريال (نحو 14 دولار) لكل سهم جديد في الجوف. ولدى إغلاق الثلاثاء سجل سعر سهم الجوف 48.1 ريال.

لا تزال الصفقة المحتملة في مراحلها الأولية وتخضغ للموافقات اللازمة. وقالت الجوف، إنها تلقت خطاب من المنجم بشأن المقترح ولكن ذلك "لا يُعد عرض ملزم، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني في الوقت الحالي".

نبذة عن الشركتين

(وفق بيانات رسمية)

-المنجم: تأسست في 2007 ويعود نشاطها إلى أكثر من 75 عام، وتعمل في تجارة وتصنيع الأغذية المجمدة في السعودية وتقدم خدمات النقل والتخزين.

حسب أحدث بيانات متاحة، تراجع صافي ربح المنجم بنحو 53% خلال أول 9 شهور من 2025 على أساس سنوي، إلى 102.7 مليون ريال، بسبب تراجع الإيرادات، وارتفاع المصاريف التشغيلية وتكلفة التمويل.

- الجوف: تأسست عام 1988 وتعمل في الإنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنحو 19.72% على أساس سنوي، بحسب أحدث بيانات متاحة، لتصل إلى 503.6 مليون ريال، ما دعم نمو صافي الربح لنفس الفترة بنحو 8.8% على أساس سنوي، إلى نحو 73 مليون ريال.

