كلفت شركة كير الدولية السعودية، العاملة في تقديم خدمات تكنولوجيا الاتصالات، والمدرجة في السوق الموازية بالبورصة السعودية "نمو، يمان ايدن المدير المالي للشركة بمهام الرئيس التنفيذي لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد، وفق بيان مرسل للبورصة الاثنين.

تعمل كير منذ نحو 17 عام، وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 2022، ومتخصصة في تقديم حلول الخدمات وتقنية المعلومات كالتنفيذ والتشغيل والصيانة والتجارة لعدة قطاعات مثل الاتصالات، الطاقة، البرمجيات والإنشاءات، وتمتلك شركة إيراد القابضة السعودية نحو 41% من أسهمها، وفق بيانات رسمية.

وبحسب البيان، يمتلك ايدن، خبرة لأكثر من 20 عام في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة، وقد شغل مناصب قيادية أبرزها منصب المدير المالي في شركات تعمل في عدة أسواق إقليمية، ولديه خبرة في التخطيط المالي، إدارة التدفقات النقدية، التحليل المالي، وتطوير السياسات والإجراءات المالية.

خلال العام 2025، تحولت الشركة لتحقيق خسائر عائد على المساهمين بقيمة 45.8 مليون ريال (12.2 مليون دولار) مقابل أرباح صافية بقيمة 459.4 ألف ريال خلال 2024 ويرجع ذلك لانخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وقد بدأ ايدن مهام عمله كرئيس تنفيذي مكلف بداية يونيو الجاري، حسب البيان.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

