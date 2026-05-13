وافق مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية" تادكو" السعودية، العاملة في الإنتاج والتصنيع الزراعي والتسويق، والمدرجة في بورصة السعودية، على تعيين خالد صالح العامودي كرئيس تنفيذي جديد بدلا من عبد الله الصالحي الذي سيستمر كعضو منتدب، وفق بيان مرسل للبورصة الثلاثاء.

وتأسست شركة "تادكو" عام 1983، ومقرها في مدينة تبوك بالمملكة، وتعمل في إنتاج وبيع عدة محاصيل زراعية مثل القمح والزيتون، والخضروات والفواكه، ولديها وحدات صناعية متخصصة لكل نوع بالإضافة للأعلاف.

وخلال الربع الأول من 2026، سجلت الشركة نمو في صافي خسائرها لتحقق 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) مقابل 7.1 مليون ريال خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي 2025، تحت ضغط انخفاض المبيعات وتسجيل خسائر بيع أسهم استثمارات في شركات زميلة على الرغم من تراجع المصروفات.

وبحسب البيان، فالعامودي على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أم القرى السعودية، والماجستير في المالية من جامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية، والبكالوريوس في العلوم الجيولوجية من جامعة الملك عبد العزيز.

ويمتلك العامودي، خبرة تمتد لـ 25 عام وقد تولي العديد من المناصب القيادية في شركات عاملة في قطاعات مختلفة بينها الصناعة والخدمات اللوجستية والتأمين. وسيتولى مهام منصبه الجديد بداية يونيو المقبل، حسب البيان.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا