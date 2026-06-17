بدأ بنك الجزيرة السعودي، المدرج في البورصة السعودية، طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى دائمة مقومة بالدولار، على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، وفق إفصاح للبنك لـ تداول الأربعاء.

ويأتي الطرح ضمن برنامج أصدره البنك في سبتمبر 2025 لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار. وكان البنك قد أصدر في سبتمبر 2025 صكوك دائمة من الشريحة الأولى مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار ضمن البرنامج، بعائد سنوي بلغ 6.5%.

وتأسس بنك الجزيرة وبدأ نشاطه في عام 1975 بعد الاستحواذ على فروع بنك باكستان الوطني، وأُدرج في البورصة السعودية منذ عام 1976، ويعمل من خلال أكثر من 70 فرعاً بالمملكة، وفق موقع البنك الرسمي وبيانات السوق.

ما التفاصيل الجديدة؟

(وفق الإفصاح)

- تمتد فترة طرح الصكوك بين 17 - 18 يونيو 2026.

- سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار وشروط الطرح والعائد وفق ظروف السوق.

- الصكوك دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

- يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة وفق شروط وأحكام الإصدار.

- سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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