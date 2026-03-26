أعلنت شركة بلدي للدواجن السعودية، المنتجة للدواجن والمدرجة في بورصة السعودية، الانتهاء من تأسيس مصنع للأعلاف، وبدء المرحلة التشغيلية، وفق بيان مرسل من الشركة لتداول الخميس.

وبلدي للدواجن تأسست في 2007، ومدرجة في البورصة السعودية منذ 2023، وتعمل في إنتاج وبيع الدواجن سواء الدواجن الكاملة أو الأجزاء. تبيع منتجاتها في السعودية ووقعت مؤخرا اتفاقية لتوسيع نطاق توزيعها داخل وخارج المملكة. وتمتلك شركة المنجم للأغذية السعودية والمدرجة أيضا بتداول حصة 40% من بلدي للدواجن.

وخلال العام الماضي 2025 تراجع صافي الربح العائد على مساهمي شركة بلدي للدواجن بنسبة 71% إلى نحو 34.2 مليون ريال (9.1 مليون دولار) بسبب بعض الضغوط السعرية في السوق + ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة مصروفات التشغيل.

ووفق إفصاحات بلدي للدواجن السابقة لتداول، يهدف تأسيس المصنع، لتعزيز الاكتفاء الذاتي من أعلاف الدواجن، وتخفيض التكاليف.

تفاصيل عن المصنع الجديد

(وفق إفصاحات الشركة)

- بلغت تكلفته الاستثمارية 7 مليون دولار.

- يتضمن المصنع 3 خطوط بطاقة إنتاجية 60 طن في الساعة + صوامع تخزين للذرة بسعة 20 ألف طن + مستودع للصويا بسعة 10 ألف طن.

- تم اختيار شركة فامسون الصينية المتخصصة في إنشاء مصانع الأعلاف لتأسيس المصنع.

- من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من 2026.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا