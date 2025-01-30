أطلقت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" المصرية والمدرجة في بورصة مصر، وشركة روابط للاستثمار السعودية، شركة شحن جديدة في الرياض وهي "ايجيترانس اريبيا"، وفق ما أكدته عبير لهيطة الرئيس التنفيذي لـ ايجيترانس لزاوية عربي.

كانت ايجيترانس أعلنت سابقا نيتها إطلاق الشركة ضمن خططها للتوسع في المملكة. وتستهدف شركات مصرية التوسع في السعودية مع خطط المملكة لتنمية الأنشطة غير النفطية وزيادة الأنشطة التجارية، ومشروعات البنية التحتية ما يدعم نمو قطاع اللوجستيات.

"دي بداية التشغيل وافتتاح المقر،" وفق لهيطة، مشيرة إلى أن ايجيترانس اريبيا، تدرس حاليا مشروعات وفرص في المملكة.

تأسست ايجيترانس المصرية في 1973 ويمتلك بنك الاستثمار القومي الحكومي نسبة 25.25% منها. أما شركة روابط للاستثمار السعودية فتأسست في 2019 ومقرها الرياض، وتعمل في عدة قطاعات استثمارية.

تفاصيل عن الشركة الجديدة

- يبلغ رأس مال الشركة الجديدة ايجيترانس اريبيا 10 مليون ريال (2.7 مليون دولار) وبنسبة مشاركة 50% للطرفين، وفق لهيطة.

- سيتولى منصور المبطي، رئيس مجلس إدارة شركة روابط للاستثمار، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة وسيكون محمد العرباني المدير العام.

- لدى ايجيترانس اريبيا، خطط للتوسع نحو أسواق جديدة، حسب ما ذكره حساب شركة روابط للاستثمار عبر لينكد ان.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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