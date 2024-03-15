توقعت عبير لهيطة الرئيسة التنفيذية لشركة "ايجيترانس" المصرية، العاملة في مجال النقل المتكامل والشحن، عدم استمرار الاضطرابات المؤثرة على حركة الشحن العالمية في البحر الأحمر بالنظر إلى أن قناة السويس تظل أهم مجرى ملاحي في العالم، كما توقعت عدم تأثر الإيرادات الكلية للشركة خلال الربع الأول من 2024 بتلك الاضطرابات مع دخول "ايجيترانس" في نشاط كبير في مجال لوجستيات المشروعات خلال تلك الفترة