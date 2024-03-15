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(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، مراجعة: عليا بيومي، مونتاج: فرح هيبة وانطوني باسيل، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)