قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" السعودية المدرجة في البورصة السعودية، تعيين سمير الرحيلي في منصب الرئيس التنفيذي، وفق بيان زجاج للبورصة الأربعاء.

الرحيلي، كان قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي في شركة أسمنت الجوف المدرجة أيضا في البورصة هذا الأسبوع، وقررت أسمنت الجوف تعيين بكر سندي، كرئيس تنفيذي جديد، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

بدأت مهام كل من الرحيلي وسندي، الجديدة في 4 فبراير 2026، حسب بياني الشركتين.

خلفية سريعة عن الشركتين

(حسب موقعي الشركتين، وبيانات رسمية مرسلة للبورصة)

زجاج: تعمل منذ نحو 35 عام في إنتاج العبوات الزجاجية للمنتجات الغذائية والسوائل، وتمتلك حصص أغلبية في شركات تعمل في إنتاج الزجاج في السعودية والإمارات.

وحسب أحدث بيانات مالية متاحة على موقع البورصة، تراجع صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 59.8 مليون ريال (15.9 مليون دولار) رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي، بسبب انخفاض الأرباح التشغيلية في قطاع العبوات الزجاجية وانخفاض حصة الأرباح من شركات زميلة في قطاع الزجاج المسطح بسبب التوقف لتنفيذ أعمال صيانة مجدولة.

أسمنت الجوف: تعمل منذ نحو 20 عام في إنتاج الأسمنت، ومدرجة في سوق السعودية منذ 2010، تصدر جزء من إنتاجها لخارج السعودية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 ارتفعت خسائر أسمنت الجوف لتسجل 63.7 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 27.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2024، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

المسؤولون الجدد

(وفق إفصاحات رسمية صادرة عن الشركتين)

- سمير الرحيلي: يحمل شهادة الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود، وتولى سابقا مناصب قيادية متعددة في مجالات التصنيع والاستشارات الإدارية. كان قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لأسمنت الجوف في سبتمبر 2025 حتى استقالته هذا الشهر.

- بكر سندي: لديه أكثر من 25 عام من الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي والحوكمة. يحمل درجة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة الملك عبدالعزيز.

كان بكر قد تم تعيينه في منصب العضو المنتدب لشركة أسمنت الجوف في 4 يناير 2026. وقد شغل قبلها مناصب قيادية في عدد من الجهات الصناعية والمالية، وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات.

