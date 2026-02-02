قرر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك السعودية والمدرجة في بورصة السعودية، تعيين عبدالقادر شويكان رئيس تنفيذي خلفا لـ علي القحطاني الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية، وفق بيان من الشركة لتداول الاثنين.

نبذة سريعة عن الشركة

تأسست أسمنت تبوك في 1994 وتعمل في صناعة الأسمنت، ولديها مصنع بدأ إنتاجه في 1998، وفق موقعها الرسمي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2025 انخفض صافي أرباح الشركة بنحو 49.8% على أساس سنوي، ليسجل 35.4 مليون ريال (9.4 مليون دولار) مدفوعة بتراجع المبيعات والإيرادات، وفق أحدث بيانات القوائم المالية المرسلة للبورصة.

ووفق البيانات، فقد انخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 20% على أساس سنوي لتسجل 209.9 مليون ريال، بسبب انخفاض كميات البيع على الرغم من ارتفاع متوسط ​​سعر البيع.

شويكان في سطور

(وفق البيان، وحسابه على لينكدان)

- لدى شويكان، خبرة أكثر من 20 عام في قطاع الصناعات الثقيلة وصناعة الأسمنت.

- حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود في 2005.

- انضم للعمل في أسمنت تبوك في 2008 وتقلد عدة مناصب فيها حتى الوقت الحالي.

- تولى منصب مدير الإنتاج في الشركة في الفترة بين 2015 - 2018.

- ومنذ عام 2018، تولى منصب مدير المصنع بشركة أسمنت تبوك.

