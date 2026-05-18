تعتزم شركة مطلق الغويري للمقاولات السعودية طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي بما يعادل 240 مليون سهم في السوق الرئيسي لتداول، وفق بيان من شركة الراجحي المالية مدير الطرح قبل أيام.

وتشير المؤشرات إلى زيادة الإقبال على الطروحات العامة الأولية في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما كانت البورصة السعودية قد استقبلت خلال الربع الأول من العام شركة عبدالعزيز الراشد وأولاده، فيما يجري حاليا الطرح العام الأولي لشركة دار البلد لحلول الأعمال.

وتعتزم الشركة تخصيص جميع أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في فترة بناء سجل الأوامر، مع إمكانية تخصيص 30% من أسهم الطرح الإجمالية للمستثمرين الأفراد حال وجود طلب كافي.

(حسب البيان + موقع الشركة الرسمي)

- 31 مايو 2026 سيتم الإعلان عن النطاق السعري، وبدء بناء سجل الأوامر.

- 8 يونيو 2026 سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي.

- 15 يونيو بدء اكتتاب الأفراد، ويمتد إلى 17 يونيو.

- تأسست الشركة عام 1977، وتعمل في مشروعات البنية التحتية في قطاعات المياه والنقل والتطوير الحضري، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة.

- نفذت أكثر من 80 مشروع خلال السنوات الخمس الماضية، مع حجم أعمال تحت التنفيذ بقيمة 10.6 مليار ريال حتى مارس 2026.

- خلال الربع الأول من 2026، سجلت الشركة أرباح صافية بقيمة 202 مليون ريال (53.9 مليون دولار)، بنسبة 85.3% نمو على أساس سنوي.

- تستهدف التوسع مستقبلا بشكل انتقائي في مشروعات الغاز والطاقة.

