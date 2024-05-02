حُدد النطاق السعري لطرح شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في بورصة السعودية "تداول"، بين 53 و 57.5 ريال للسهم ( 14.13 و15.33 دولار للسهم) وفق بيان يوم الخميس.



ويأتي طرح مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مع توقعات انتعاش نشاط الإدراج والاكتتاب العام في السوق السعودي خلال العام الجاري، استكمالا للطروحات التي تمت العام الماضي، فيما تلجأ الشركات لأسواق المال لتوفير تمويلات وتوسيع أعمالها في ظل فائدة مرتفعة عالميا.



وفي بيان يوم الخميس لتداول، أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل، النطاق السعري وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ثم يتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، وفق البيان.

وتعتزم الشركة طرح نحو 21.47% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها، وذلك من خلال طرح 49.8 مليون سهم من الشركة في السوق الرئيسية لدى تداول. ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من الأسهم الحالية للشركة، وإصدار 30 مليون سهم جديد.

تأسست الشركة في 1978 وهي شركة عائلية أسسها الدكتور سليمان فقيه وهو - وفق بيان الشركة - مؤسس أول مستشفى خاص في جدة. وتعمل في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وتمتلك 835 سرير في 4 مستشفيات يعمل بها حوالي 900 طبيب، وتمتلك 5 مجمعات طبية للرعاية الصحية الخارجية، وتقدم الرعاية الصحية المنزلية، وتمتلك كلية للعلوم الطبية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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