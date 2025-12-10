الخبر سريعا

تعتزم شركة لدن للاستثمار السعودية، العاملة في القطاع العقاري، الانتقال من السوق الموازية بالبورصة السعودية نمو، إلى السوق الرئيسية، وقد أعلنت تقدمها بطلب ذلك للجهات المختصة، حسب بيان الأربعاء.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

نظرة سريعة على الشركة

(وفق بيانات رسمية وتصريحات صحفية)

تأسست الشركة عام 2004 فيما يعود نشاطها إلى 1968 وتعمل في تطوير وإدارة المجمعات السكنية، التجارية، الفندقية والترفيهية. وتعمل في السعودية فقط.

أدرجت الشركة في سوق نمو في يونيو 2022، وقد وافق مجلس إدارتها على الانتقال للسوق الرئيسية في أكتوبر 2023.

تراجع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 34% على أساس سنوي ليسجل 21.3 مليون ريال (5.7 مليون دولار).

وقالت الشركة إن تراجع الربح الصافي خلال النصف الأول من 2025 جاء مدفوعا بارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 81% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وتحسن الدخل من أنشطة التشغيل بنسبة 19% و13% على التوالي.

تستهدف الشركة توسيع محفظتها في مجال الضيافة، وتتوقع إضافة من 4 إلى 5 أصول جديدة في السعودية بحلول 2028.

