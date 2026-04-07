وافق مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين" السعودية، والمدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية "نمو"، على الانتقال إلى السوق الرئيسية "تاسي"، وفق بيانها المرسل للبورصة الثلاثاء.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

وبحسب البيان، قررت الشركة تعيين شركة استدامة الأعمال المالية كمستشار مالي لأغراض الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، حيث أن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء الشركة جميع المتطلبات.

نبذة سريعة عن الشركة

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست الشركة عام 2007، وتعمل في إنتاج الرخام للواجهات والأرضيات من خلال مصنعها في الرياض.

- مدرجة في نمو منذ أغسطس 2023 بعد طرح عام أولي.

- سجلت نمو بنسبة 64% في صافي الربح العائد على المساهمين عن العام 2025، ليسجل 10.6 مليون ريال (2.8 مليون دولار)، وجاء هذا النمو نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات رغم تراجع الإيرادات السنوية بنسبة 7%.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا