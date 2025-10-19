أطلقت السعودية مشروع بوابة الملك سلمان، وهو مشروع تطوير متعدد الاستخدامات في مدينة مكة المكرمة.

يغطي المشروع مساحة بناء إجمالية تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام، وسيُرسي معيار عالمي في تخطيط المدن الحديثة، وفق وكالة الأنباء السعودية.

سيتم تطوير هذا المشروع المتكامل متعدد الاستخدامات من قبل شركة رؤى الحرم المكي، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وسيشمل المشروع مرافق سكنية، فندقية، تجارية وثقافية، بسعة تتسع لحوالي 900 ألف مصلى داخلي وخارجي.

لم يتم الإفصاح عن الجدول الزمني لبناء المشروع أو تكلفته.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن التطوير العمراني والبنية التحتية لبوابة الملك سلمان من شأنه تعزيز الوصول إلى المسجد الحرام بما يتماشى مع أهداف برنامج تجربة الحجاج.

سيعمل المشروع على تطوير وإعادة تأهيل ما يقرب من 19 ألف متر مربع من المواقع التراثية، مع الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي لمكة المكرمة.

كما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي من خلال توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2036.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا.

(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا