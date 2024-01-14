وقعت الشركة الكيميائية السعودية، المتخصصة في المتفجرات المدنية والعسكرية، عبر إحدى شركاتها التابعة مذكرة تفاهم مع شركة داينو نوبل لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم وحامض النيتريك في منطقة رأس الخير بالمملكة، وفق إفصاح من الشركة الكيميائية يوم الأحد للبورصة السعودية.

وتمتد مذكرة التفاهم مع داينو نوبل -المتخصصة في المتفجرات التجارية المستخدمة في التعدين وهدم المباني وغيرها- لمدة 6 شهور، وتهدف إلى إعادة التحقق من الدراسات الأولية وعمل التصاميم الأولية لإجراء التقييم النهائي لجدوى المشروع.

ولم تذكر الشركة في إفصاحها تكلفة المشروع أو الفترة الزمنية المتوقع استغراقها قبل الانتهاء منه.

وتدخل نترات الأمونيوم وحامض النيتريك في صناعة مواد أولية لعدد من الصناعات التحويلية، من أهمها المتفجرات المدنية والعسكرية، ووقود الصواريخ، وأملاح الصهر المستخدمة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك الصناعات الدوائية.

ماذا نعرف عن المشروع؟

(وفق إفصاحات الشركة الكيميائية)

ستصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 440 ألف طن سنويا من حامض النيتريك، و300 ألف طن سنويا من نترات الأمونيوم.

يهدف المشروع إلى توطين صناعة المواد الأولية اللازمة لصناعة المتفجرات المدنية والعسكرية لتطوير حلول صناعة التعدين والصناعات الدفاعية في السعودية، وهو ما يخدم طموحات المملكة في إطار رؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط.

حصل المشروع العام الماضي على خطاب من وزارة الطاقة السعودية لتخصيص الغاز الكافي لإنشائه.

ومدينة رأس الخير التي سيُقام بها المشروع هي مدينة صناعية في شرق المملكة ومركز رئيسي لصناعة التعدين في السعودية، وسبق أن جذبت استثمارات بأكثر من 130 مليار ريال سعودي بعضها قيد التشغيل والإنشاء ومنها ما هو قيد التصميم والدراسة.

نبذة عن الشركتين

الشركة الكيميائية السعودية هي شركة استثمارية، تمتلك 5 شركات و3 مصانع في الرياض وجدة ومنطقة الحدود الشمالية بالمملكة لتزويد الأسواق المحلية والعالمية بالمتفجرات والخدمات المدنية والعسكرية.

داينو نوبل هي مورد عالمي للمتفجرات التجارية، وتمتلك 36 منشأة تصنيع بما في ذلك في الولايات المتحدة وأستراليا والمكسيك، وتصل قدرتها إلى إنتاج مليون طن من نترات الأمونيوم سنويا، وفق موقعها الإلكتروني وحسابها على لينكدإن.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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