*تم تصحيح الفقرة الثانية لتعديل الشهر من يناير إلى مارس

تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية، بشكل طفيف خلال شهر مارس 2026 بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والنقل، مع ضغوط الحرب في إيران التي اندلعت نهاية فبراير.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة 1.8% في مارس من 1.7% خلال فبراير حينما كان معدل التضخم قد تباطأ طفيفا، قبل أن يعود للارتفاع مجددا في الشهر الأول للحرب.

تفاصيل أكثر

(حسب البيان)

ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بنسبة 3.9% في مارس، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن ارتفاع بنسبة 4.8%.

وارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 0.9% في مارس نتيجة ارتفاع أسعار خدمة نقل الركاب بنسبة 5.5%.

ومجموعة السكن واحدة من أكثر العوامل تأثيرا في مؤشر التضخم بالمملكة.

وارتفعت أسعار مجموعة المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2%، فيما سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاع خلال مارس بـ 0.3%.

وتطبق السعودية منذ سبتمبر 2025، قرار بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة في الرياض لمدة خمس سنوات، تنفيذا لتوجيهات ولي العهد لضبط سوق العقارات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

