وافق مجلس إدرة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، على تأسيس شركة تابعة جديدة في السعودية مملوكة بالكامل، باسم "شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة"، وفق بيان لتداول يوم الأحد.



وقالت الشركة إن تأسيس الشركة الجديدة، هو توجه "متماشيا مع استراتيجية الخدمات الأرضية التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها".



وشركة الخدمات الأرضية، تأسست عام 2008 ومدرجة بالسوق السعودية منذ 2015، وتقدم الخدمات الأرضية لخطوط الطيران المحلية والدولية في 29 مطار بالسعودية.

وتتضمن الخدمات التي تقدمها: خدمات الوصول والمغادرة في صالات السفر، وإنهاء إجراءات السفر للمسافرين داخل الصالات وإصدار بطاقات صعود الطائرة، ومناولة الأمتعة وفرزها، وتتبع الامتعة المفقودة، وغيرها.



وسيتم تأسيس الشركة بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة، وفق البيان.





الشركة الجديدة

(وفق البيان)



- ستكون باسم شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة.

- سيبلغ رأس مالها 500 ألف ريال.

- ستكون مملوكة بنسبة 100% للشركة السعودية للخدمات الأرضية.

- ستعمل في أنشطة وكالات السفر، والخدمات المتصلة بالنقل الجوي.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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