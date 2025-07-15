تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إصدارات السندات المستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مدفوعة بالإنفاق على البنية التحتية ضمن رؤية 2030، وفق جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال.

وصلت إصدارات المملكة إلى 6.25 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بنمو 25% على أساس سنوي، لتمثل 66% من إجمالي نشاط سندات GSSS، والتي تتضمن السندات الخضراء، الاجتماعية، المستدامة، والسندات المرتبطة بالاستدامة في المنطقة.

قادت الحكومة السعودية هذا النشاط من خلال إصدار بقيمة 1.58 مليار دولار ، بينما نفذ مصرف الراجحي إصدارين لصكوك مستدامة بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار. بالإضافة لجهات مصدرة تضمنت الشركة السعودية للكهرباء (1.25 مليار دولار)، مصرف الإنماء (500 مليون دولار)، وبنك أول السعودي بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 650 مليون دولار.

انخفضت الإصدارات الإقليمية السنوية لسندات GSSS بنسبة 4.4% لتصل إلى 9.47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، من 9.91 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوقف الصفقات مؤقتا من مصر وقطر.

ساهمت الإمارات بنسبة 34% المتبقية من الإجمالي، بإصدارات بلغت 3.22 مليار دولار من السندات الحكومية المستدامة. وكانت أبرز الإصدارات من الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بقيمة 700 مليون دولار، وشركة التطوير العقاري أمنيات، التي جمعت 500 مليون دولار، وفق بلومبرغ.

هيمنت الأدوات الإسلامية على إصدارات الديون المستدامة الإقليمية، بإجمالي 6.8 مليار دولار - بزيادة 17% على أساس سنوي. بلغت إصدارات (AT1) 3.15 مليار دولار - وهو أعلى إجمالي في النصف الأول من العام خلال السنوات الخمس الماضية.

تساعد إصدارات AT1 البنوك على الامتثال لإطار عمل بازل 3 قبل تطبيق مرحلة التنفيذ الأولية في 2026.

"يواصل سوق السندات المستدامة في السعودية والإمارات نضجه وتطوره،" وفق فينتي مولاني، أخصائي البيانات في قسم الدخل الثابت المستدام في بلومبرغ.

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(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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