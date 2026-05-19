يعتزم مصرف الإنماء السعودي المدرج بالبورصة السعودية، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، لاستخدامه لأغراض مصرفية عامة، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

تأسس مصرف الإنماء عام 2006، وتم إدراجه في البورصة السعودية عام 2008، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نسبة 10% منه، وفق الموقع الرسمي للمصرف وتداول.

من المقرر تحديد قيمة وشروط الصكوك وفق ظروف السوق، ويخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم عبر شركة ذات غرض خاص للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، وفق البيان.

وعين المصرف كلا من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، شركة الإنماء المالية، شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، شركة أيه إس بي كابيتال، بنك دي بي إس، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، بنك أبو ظبي الأول، جولدمان ساكس إنترناشونال، جي. بي. مورغان سكيوريتيز بي ال سي، بنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية) بنك ستاندرد تشارترد، و بنك وربة، كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

