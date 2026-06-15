تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية، بشكل طفيف خلال شهر مايو 2026، بدعم من ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة النقل، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الاثنين.

وحسب البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة بنسبة 1.8% في مايو من 1.7% خلال أبريل.

وارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بنسبة 3.7% في مايو، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن ارتفاع بنسبة 4.7%. وتعد مجموعة السكن واحدة من أكثر العوامل تأثيرا في مؤشر التضخم بالمملكة.

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5% وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.2% وهي نفس قراءة أبريل.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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