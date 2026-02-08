قرر مجلس إدارة شركة الحفر العربية السعودية والمدرجة في بورصة السعودية، تعيين فهد الباني، في منصب الرئيس التنفيذي بعد استقالة غسان مرداد من منصبه، وفق بيان من الشركة للبورصة الأحد.

تأسست الشركة في عام 1964 وتعمل في تقديم خدمات الحفر البري والبحري بما في ذلك قطاع النفط والغاز، ومدرجة في سوق السعودية منذ 2022، وفق بيانات رسمية.

اقرأ أيضا: تغييرات في إدارات شركات سعودية مدرجة - نظرة سريعة

ماذا نعرف عن الباني؟

(وفق البيان وحسابه على لينكدان)

- حاصل على بكالوريوس هندسة التعدين من جامعة الملك سعود في 1996.

- بدأت مسيرته المهنية منذ نهاية التسعينات في أرامكو السعودية.

- تدرج في عدد من المناصب في أرامكو، آخرها منصب نائب الرئيس لهندسة المكامن والحفر غير التقليدي (UR).

- شغل أيضا عضوية مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند).

- سيتولى مهام عمله بداية من 10 فبراير 2026.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا