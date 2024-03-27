تعتزم شركة أديس القابضة السعودية، ضخ استمارات في مصر، لتطوير حقول بترول متقادمة، بعد أن وقعت اتفاقية طويلة الأجل مع شركات حكومية مصرية، لزيادة إنتاج بعض الحقول المتقادمة بخليج السويس، وفق بيان لبورصة تداول الأربعاء.

وكانت الشركة أعلنت ديسمبر الماضي، فوزها ضمن تحالف مع "شريك محلي رائد في مجال التنقيب وإنتاج النفط" باتفاقية تقديم خدمات لتشغيل ورفع إنتاجية حقلي نفط متقادمين في مصر، بهدف تحقيق زيادة في معدلات إنتاج حقول بترول "سوكو" و"أوسوكو" لتتجاوز معدلات الإنتاج الحالي.

وتسعى مصر لتطوير قطاع البترول والنفط، لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتخفيف حدة أزمة سيولة دولارية وارتفاع عجز الميزان التجاري.

وتعمل أديس في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، ولدى الشركة أسطول كبير من 87 منصة حفر منتشرة في 7 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، وعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" أحد عملائها. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، حصة 23.78% فيها.

وحسب بيان الشركة، وقعت أديس الاتفاقية مع شركة السويس للزيت SUCO وشركة شقير البحرية للزيت OSOCO، التابعتين للهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية.

ووفق بيان من وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، تم توقيع اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية والإنتاجية في بعض مناطق الحقول المتقادمة بخليج السويس بين تحالف شركة أديس للحفر وشركة غارب للخدمات البترولية وشركتي سوكو وأوسوكو للبترول.

وقالت الوزارة إن الاتفاقيتين "نتاج أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة فى عام 2023 بخليج السويس".

تفاصيل أكثر

(وفق بيان الشركة)

- تبلغ مدة الاتفاقية 10 سنوات قابلة للتمديد لعشر سنوات إضافية.

- قالت شركة أديس إنه يحق لها الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافية بناء على آلية متفق عليها، دون أن تذكر تفاصيل عن الآلية.

- تخطط أديس لاستثمار 30 مليون دولار في حقول سوكو "SUCO" و 36 مليون دولار في حقول أوسوكو “OSOCO” خلال السنوات الثلاثة الأولى من الاتفاقية لتحقيق زيادة في معدلات الإنتاج.

- يرتبط حجم و جدول دفعات الاستثمار بمستويات الزيادة المتحققة في معدلات الإنتاج.

-يتراوح نصيب التحالف من الزيادة في الإنتاج ما بين 61% و72% حسب الإنتاج الإجمالي من براميل النفط وبسعر استرشادي للبرميل يُحدد وفق أسعار السوق.

-يتوقع أن تبدأ أعمال الاتفاقية خلال 90 يوم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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