فاز تحالف يضم شركة أديس القابضة السعودية بـ "اتفاقية تقديم خدمات" لتشغيل ورفع إنتاجية حقلي نفط متقادمين في مصر، وفق ما أعلنته أديس يوم الأربعاء.

وتبلغ مدة الاتفاقية التي أبرمها التحالف مع الهيئة المصرية العامة للبترول 10 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وفق بيان الشركة نشرته البورصة السعودية "تداول".

ويسعى التحالف الذي يضم أديس و"شريك محلي رائد في مجال التنقيب وإنتاج النفط" لم يسمه البيان، إلى تحقيق زيادة في معدلات إنتاج حقلي بترول "سوكو" و"أوسوكو" في مصر لتتجاوز معدلات الإنتاج الحالي.

ويقع مقر شركة أديس الرئيسي في مدينة الخبر شرق السعودية.

ولدى الشركة أسطول كبير من 87 منصة حفر منتشرة في 7 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، بما في ذلك 38 منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية ذاتية الرفع. وعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" أحد عملائها.

وأدرجت أسهم أديس في سوق تداول يوم 11 أكتوبر هذا العام. وتغيرت نسبة ملكية المساهمين في الشركة بعد أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام.

وحاليا، تبلغ حصة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، في الشركة 23.78% ومجموعة الزامل للاستثمار المحدودة 6.7% أما شركة أديس انفستمنتس هولدينغ ليمتد فحصتها في الشركة تبلغ 36.51%، بحسب تداول.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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