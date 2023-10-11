قفز سعر سهم شركة أديس القابضة السعودية العاملة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، بنسبة 29.9% في أول يوم تداول بالبورصة السعودية.

وحسب بيانات الموقع الرسمي لبورصة السعودية تداول، بلغ سعر السهم بحلول الساعة 11.30 صباح الأربعاء نحو 17.5 ريال للسهم وهو أعلى من سعر الطرح البالغ 13.5 ريال.

وطرحت شركة أديس القابضة - التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 23.785% منها - نسبة 30% من رأس المال المصدر (بعد زيادة رأس المال) للشركة من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

وتعمل شركة أديس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى أكبر الشركات المشغلة لمنصات الحفر المرفوعة -وهي منصات لها أرجل ترفعها- على مستوى العالم كونها تمتلك 46 منصة حفر مرفوعة، وعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" من عملائها.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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