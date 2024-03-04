في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات مصرية عديدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة ونتج عنها تزايد غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، خابت معها التخمينات التي توقعت بتأثر الدراما التلفزيونية بالأزمة.

والتوقع كان مبني على توقف الكثير من الخدمات الترفيهية في الفترة الأخيرة، فيما رفع البعض الآخر منها شعار الترشيد في الإنتاج وفي مقدمتها قطاع المسرح.

حيث أصيبت فرق مسرحية كثيرة بالشلل التام وتوقف بعضها عن تقديم عروض جديدة وفي مقدمتها المسرح القومي الذي اقتصر نشاطه طوال الأشهر الماضية علي استضافة حفلات تكريم رموز المسرح وآخرهم الفنان المصري الراحل محمود ياسين والفنان القدير رشوان توفيق.

واكتفى فقط بعروض لرواية الأديب الراحل توفيق الحكيم "رصاصة في القلب" بمشاركة عدد من المواهب والشباب دون الاستعانة بنجوم معروفين ترشيدا للنفقات والأجور.

التلفزيون غير

علي الجانب الآخر لم تتأثر الدراما التلفزيونية بالأزمة وتعمل حاليا قطاعاتها المختلفة بصورة كبيرة على الإنتهاء من تصوير 36 عمل بقيمة إنتاجية تقدر بـ 2 مليار جنيه تقريبا لتكون جاهزة للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل ليكون الموسم المنتظر هو الأقوى خلال السنوات العشر الأخيرة.

رمضان 2023

كان الموسم الرمضاني للعام الماضي قد استقبل 32 مسلسل عرض على مختلف القنوات المصرية والعربية ومنصات المشاهدة.

فيما يشهد رمضان المقبل زيادة في عدد الأعمال المنتجة بعودة الكثير من شركات الإنتاج الخاصة للعمل مجددا، بالإضافة لدخول شركات جديدة إلى الساحة لأول مرة + عودة لعدد من النجوم إلى الشاشة بعد غياب سنوات.

وفي مقدمة النجوم العائدين، النجم الكبير يحيى الفخراني الذي يشارك في الماراثون الدرامي بمسلسل "عتبات البهجة" من إنتاج مجموعة العدل جروب وإخراج مجدي أبو عميرة العائد أيضا بعد غياب طويل، بإنتاج مقدر بـ 40 مليون جنيه.

وكذلك الفنان الكوميدي هاني رمزي بمسلسل "بدون مقابل" يشهد هو الآخر عودة لمخرجه جمال عبد الحميد ولمنتجه محمد فوزي وتصل قيمته الإنتاجية إلى نحو 40 مليون جنيه.

ومن النجوم العائدة أيضا ميرفت أمين وماجدة زكي حيث تتقاسمان بطولة مسلسل "مليحة" من إخراج عمرو عرفة وتصل ميزانيته إلى نحو 30 مليون جنيه وكذلك إسعاد يونس العائدة من خلال الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" مع دينا الشربيني وشريف سلامة وإخراج خالد الحلفاوي وتصل ميزانيته إلى نحو 40 مليون جنيه.

كما تعود غادة عادل بمسلسل "لانش بوكس" للمخرج محمد هشام الرشيدي وتصل ميزانيته إلى نحو 40 مليون جنيه، وسمية الخشاب العائدة بمسلسل "بـ 100 راجل" للمخرج إبرام نشأت وتصل قيمته الإنتاجية إلى نحو 30 مليون جنيه.

"الحشاشين"

تضم الخريطة الدرامية الرمضانية هذا العام واحد من أضخم إنتاجات الدراما المصرية في تاريخها من خلال مسلسل "الحشاشين" الذي من المتوقع أن تتخطى تكلفته 100 مليون جنيه، من تأليف عبد الرحيم كمال وبطولة كريم عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمي والذي تدور أحداثه في القرن الـ 11 ويتناول سيرة جماعة الحشاشين ويجري تصوير المسلسل في أكثر من دولة.

ومن الأعمال الضخمة إنتاجيا أيضا مسلسل "العتاولة" لأحمد السقا وطارق لطفي وباسم السمرة ومن إخراج أحمد خالد موسى وتتجاوز ميزانيته 80 مليون جنيه ومسلسل "خالد نور وولده نور خالد" لكريم محمود عبد العزيز وشيكو وإخراج محمد أمين ويصل إنتاجه إلى نحو 50 مليون جنيه و"ألف ليلة وليلة" لياسر جلال ونور اللبنانية وإخراج إسلام خيري وتصل ميزانيته إلى نحو 60 مليون جنيه و"فراولة" لنيللي كريم ومصطفى خاطر وإخراج محمد على والذي يبلغ حجم إنتاجه 50 مليون جنيه.

كلاكيت تاني مرة

كما تتضمن الخريطة إعادة تقديم لثلاث من كلاسيكيات الأفلام المصرية في 3 مسلسلات جديدة تزيد تكلفتها الإجمالية عن الـ 150 مليون جنيه، أولها "إمبراطورية ميم" المأخوذ عن رواية لإحسان عبد القدوس ولعبت بطولته سينمائيا الفنانة الراحلة فاتن حمامة ويعاد تقديمه في عمل تلفزيوني رمضاني يلعب بطولته خالد النبوي ويخرجه محمد سلامة وتصل ميزانيته إلى نحو 60 مليون جنيه.

والفيلم الثاني هو "جري الوحوش" المأخوذ عن قصة الكاتب الراحل محمود أبو زيد ولعب بطولته في السينما كل من محمود عبد العزيز وحسين فهمي ونورا بينما يلعب بطولة العمل التلفزيوني كل من نضال الشافعي وصلاح عبد الله وفادية عبد الغني وتصل ميزانيته إلى نحو 30 مليون جنيه والثالث هو "شادر السمك" بطولة الراحل أحمد زكي بينما سيلعب بطولة المسلسل والذي يحمل عنوان "المعلم" مصطفي شعبان و تتجاوز ميزانيته الـ60 مليون جنيه.

(إعداد: أحمد النجار، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما )

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