بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء، إسناد تنظيم بطولة كأس العالم 2030 لكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، والإعلان عن فتح باب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، أعلنت السعودية رسميا نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان الأربعاء، إن طلب الترشح يأتي وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم لتسخير كافة الإمكانات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

وأضاف أن نية السعودية الترشح لاستضافة البطولة تأتي "بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية".

وقال ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفق بيان اتحاد كرة القدم السعودي، إن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 "تعد انعكاس لما وصلت إليه من نهضة شاملة على كافة الأصعدة والمستويات".

وتابع ولي العهد أن السعودية أصبحت واجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات، وخاصة في مجال الرياضة، الذي استضافت فيه أكثر من 50 حدث رياضي دولي منذ عام 2018 في كرة القدم وسباقات السيارات والجولف والتنس والفروسية وغيرها من الرياضات.

واستثمرت السعودية بقوة خلال السنوات الماضية في مجال الرياضة محليا ودوليا، وقال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة في سبتمبر مع شبكة فوكس نيوز، إن مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 0.4% في السابق إلى 1.5% حاليا.

وأصبح الدوري السعودي للمحترفين قبلة لاعبي العالم في العام الحالي بعدما استحوذ صندوق الاستثمار السعودي (الصندوق السيادي السعودي) -الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد- على ملكية أربعة أندية ووضع ميزانية مفتوحة لضم لاعبين من كبار نجوم كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار وغيرهم من النجوم.



واعتبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن إعلان نية الترشح يواكب التطور الذي تعيشه كرة القدم السعودية، وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان مساء الأربعاء، دعمه لملف استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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