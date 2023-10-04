أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا، يوم الأربعاء، إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 لملف ثلاثي يضم كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وجاء في بيان صادر عن مجلس فيفا الأربعاء أن ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 أصبح هو الملف الوحيد المطروح أمام الاتحاد الدولي لاستضافة البطولة، التي توافق الذكرى المئوية لأول نسخة من بطولة كأس العالم.

وفي السياق نفسه، أعلن فيفا أن المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2030 ستقام في ضيافة كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، احتفالا بمئوية كأس العالم، حيث أقيمت النسخة الأولى في أوروجواي عام 1930، وشهدت وصول كل من أوروجواي والأرجنتين للمباراة النهائية وقتها.

وجاء في بيان فيفا أن إقامة كأس العالم في ثلاث قارات مختلفة سيكون أفضل احتفال بمئوية البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، وتأكيد على عالمية اللعبة وجذورها التاريخية.

وأكد فيفا أن المباراة الافتتاحية ستقام في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، والتي استضافت أول مباراة في تاريخ كأس العالم في يوليو 1930. على أن تتبعها مباراة أخرى في الأرجنتين وثالثة في باراجواي، قبل أن تنتقل البطولة لتكمل مبارياتها في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وبذلك أصبح المغرب ثاني دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد قطر، التي استضافت النسخة الأخيرة في 2022، وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا التي استضافت نسخة 2010 من البطولة.

وقال فيفا إن الدول الست (المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروجواي والأرجنتين وباراجواي) ستتأهل مباشرة لنهائيات البطولة التي تضم 48 منتخب دون خوض مرحلة التصفيات.

وفي سياق متصل، دعا فيفا اتحادات كرة القدم في قارة آسيا ومنطقة أوقيانوسيا الجغرافية إلى التقدم بملفات طلب استضافة نسخة 2034 من بطولة كأس العالم.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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