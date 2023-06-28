أعلن نادي الأهلي السعودي في جدة يوم الأربعاء في أكثر من تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر عن ضم حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي ولاعب منتخب السنغال إدوارد ميندي إلى صفوفه.

وأصبح ميندي ثالث لاعب من تشيلسي ينضم للدوري السعودي بعد كاليدو كوليبالي الذي انتقل إلى الهلال قبل عدة أيام، والفرنسي نجولو كانتي الذي التحق باتحاد جدة الأسبوع الماضي.

وأكد فريق تشيلسي مغادرة ميندي والتحاقه بالنادي السعودي، في تغريدة.

ولم يكشف نادي الأهلي وفريق تشيلسي عن قيمة الصفقة التي قدرتها تقارير صحفية بريطانية بما يعادل 16 مليون جنيه إسترليني. كما قدرت التقارير ذاتها راتب ميندي مع الأهلي بما يعادل 12 مليون دولار في ثلاثة مواسم، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف راتبه في تشيلسي.

وأظهر النادي السعودي مقطع فيديو للاعب حاملا قميص الفريق وكُتب عليه 2026 في إشارة إلى أن مدة العقد تغطي 3 مواسم.

وانضم ميندي إلى تشيلسي من رين الفرنسي في العام 2020 مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (27.8 مليون دولار). وحصد أيضا جائزة أفضل حارس مرمى في العالم في العام 2021 بعدما قاد تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في هذا العام.

وقاد ميندي منتخب السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2022 والوصول لدور الستة عشر في كأس العالم بقطر في العام نفسه.

وميندي من بين النجوم الذين انضموا إلى الدوري السعودي في هذا الموسم وهم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز إلى نادي الهلال، والفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى نادي الاتحاد.

وتشير تقارير صحفية إلى قرب انضمام لاعبين آخرين للدوري السعودي في الأيام المقبلة، وأقربهم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الذي يوشك على الانضمام لنادي النصر، الفريق الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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