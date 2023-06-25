أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الأحد، تعاقده مع قلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي (32 عام) قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم.

ويواصل الدوري السعودي للمحترفين ضم النجوم في الفترة الحالية، بعدما انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر في يناير الماضي، وتبعه الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي اللذين انتقلا إلى اتحاد جدة قادمين من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب.

ولعب كوليبالي، وهو قائد المنتخب السنغالي بطل أفريقيا، مع تشيلسي الموسم الماضي بعدما انضم للفريق الإنجليزي قادما من نابولي الإيطالي. وقاد كوليبالي منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في الكاميرون. كما قاد السنغال إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ولم يعلن الناديان عن قيمة الصفقة، وإن قدرتها مصادر صحفية بريطانية من بينها بي بي سي بما يعادل 20 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح كوليبالي ثاني لاعب ينضم لصفوف الهلال من الدوري الإنجليزي الممتاز فترة الانتقالات الحالية، بعد البرتغالي روبن نيفيز الذي انضم للهلال قادما من وولفرهامبتون واندررز مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

فيما تتحدث تقاري عن اقتراب لاعبين آخرين من اللحاق بالدوري السعودي، من بينهم حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال إدوارد ميندي الذي بات على أعتاب التوقيع لفريق أهلي جدة.

ونادي الهلال هو أحد الأندية الرياضية السعودية التي أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودية) يونيو الجاري عن تحويلها إلى شركات ضمن برنامج خصخصة، سيكون كل نادي مملوك من الصندوق ومؤسسات رياضية غير ربحية.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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