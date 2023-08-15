أعلن نادي الهلال السعودي رسميا، يوم الثلاثاء، ضم نيمار، قائد منتخب البرازيل ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوفه.

ونشر نادي الهلال، عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا)، مقطع فيديو يعلن فيه انضمام نيمار لصفوفه، وصاحبه بهاشتاج "نيمار هلالي".

وكانت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية ذكرت، يوم الاثنين، أن نادي الهلال اتفق "بشكل رسمي" مع نيمار على الانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر نيمار صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، حين انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

ومن المتوقع أن تستمر الصفقات الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية المقرر لها يوم السابع من سبتمبر المقبل.

للمزيد: "صفقة انتقال قياسية"... البرازيلي نيمار في الطريق للهلال السعودي



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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