أوردت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية، يوم الاثنين، أن نادي الهلال السعودي اتفق "بشكل رسمي" مع نيمار، قائد منتخب البرازيل ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت القناة، في تغريدة عبر موقع إكس (تويتر سابقا)، أن نادي ‎الهلال سينظم حفل لتقديم لاعبه الجديد البرازيلي نيمار لجماهيره هذا الأسبوع في استاد الملك فهد الدولي.

ووصفت القناة صفقة نيمار بأنها "صفقة انتقال قياسية"، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

لكن حتى وقت نشر هذا التقرير لم يعلن أي من ناديي الهلال السعودي أو باريس سان جيرمان الفرنسي أو اللاعب نفسه رسميا عن الصفقة، وإن كانت وسائل إعلام أوروبية أكدت أن الأمور تسير في الطريق الصحيح بين الناديين.

وذكرت تقارير إعلامية أوروبية أن الصفقة قد تكلف الهلال ما يعادل 100 مليون يورو، سيقوم بدفعها لباريس سان جيرمان مقابل انتقال نيمار إلى صفوف الفريق الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له.

كما قدرت وسائل الإعلام راتب نيمار السنوي بما يعادل 160 مليون يورو ولمدة عامين بمجموع 320 مليون يورو، ليصبح بذلك ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري السعودي للمحترفين، ويسبقه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، الذي يتقاضى 200 مليون يورو سنويا.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيصبح نيمار خامس المنضمين للهلال هذا الصيف، بعد البرازيلي مالكوم القادم من زينيت سان بطرسبرج الروسي، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.

ويعتبر نيمار صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، حين انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا