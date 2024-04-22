أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إلغاء مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي كانت مقررة مساء يوم الأحد 21 إبريل بين فريقي اتحاد الجزائر الجزائري ونهضة بركان المغربي في الجزائر العاصمة.

لماذا؟

نشبت أزمة عنيفة منذ مساء الجمعة حين رفضت السلطات الجزائرية السماح لبعثة فريق نهضة بركان المغربي بدخول البلاد لخوض المباراة بسبب خريطة المغرب الموجودة على قمصان الفريق.

وبعد السماح بدخول الفريق المغربي مع احتجاز القمصان، قرر الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة في موعدها وطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن قمصان فريق نهضة بركان وتسليمها له في الملعب.

لكن الفريق المغربي فوجئ عندما وصل للملعب بوجود قمصان مقلدة قدمها له الجانب الجزائري ولا تحمل خريطة المغرب، ليرفض خوض المباراة. كما رفض حكم المباراة والمراقب تصرف الجانب الجزائري ليتم إلغاء المباراة قبل بدايتها.

وتشمل خريطة المغرب منطقة الصحراء الغربية إذ أن المغرب يعتبرها جزء لا يتجزأ من أراضيه، لكن الجزائر ترفض الاعتراف بسيادة المغرب عليها. وتعتبر الحكومة الجزائرية من أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو التي تدعي سيادتها على الصحراء الغربية.

وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر في عام 2021 من الجانب الجزائري بسبب ما وصفه وزير الخارجية الجزائري وقتها بأنه "أعمال عدائية" من المغرب تجاه الجزائر.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان: "لم تلعب مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي مثلما كان مقررا يوم الأحد 21 إبريل 2024 بالجزائر العاصمة".

وأوضح كاف أن القضية ستحال للجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها، وأعرب عن اعتذاره لشركاء الاتحاد والرعاة والقنوات التليفزيونية والجماهير بسبب إلغاء المباراة.

تسلسل الأحداث

احتجزت السلطات الجزائرية بعثة نهضة بركان في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة لفترة قاربت 10 ساعات، قبل أن يتم السماح له بالدخول مع احتجاز قمصان الفريق في المطار.

وتقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى للاتحاد الإفريقي الذي رد بالإقرار بشرعية قمصان الفريق، وطالب السلطات الجزائرية بالسماح بدخول الفريق المغربي ومعداته كاملة.

وتقدم الاتحاد الجزائري بطعن على قرار "كاف"، لكن الأخير رفض الطعن وطالب الجانب الجزائري بتسليم القمصان للفريق المغربي حتى تقام المباراة في وقتها.

لكن السلطات الجزائرية سلمت الفريق المغربي قمصان بدون خريطة، ليرفض الفريق خوض المباراة ويرفع الأمر للكاف، الذي أقر ما قام به الفريق المغربي وقرر إلغاء المباراة.

وبحسب بيان الكاف، سيتم تحويل القضية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد لاتخاذ القرار النهائي حول نتيجة المباراة، وما إذا كانت ستوقع عقوبات على الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد الجزائر بوصفه النادي المضيف.

وطبقا للائحة البطولة ولقرار كاف بإلغاء المباراة لأحقية الفريق المغربي في ارتداء قمصانه التي لا يراها مخالفة، من المتوقع أن يكون القرار هو اعتبار الفريق الجزائري خاسر للمباراة بنتيجة 3-0، مع احتمالية إلغاء مباراة الإياب المقرر لها الأحد المقبل بمدينة بركان المغربية، وإقصاء فريق اتحاد الجزائر نهائيا من البطولة، مع توقيع عقوبات انضباطية ومالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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