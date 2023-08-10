بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه ضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي قادما من نادي برشلونة الإسباني، أعلن نادي الأهلي السعودي سادس صفقاته الكبرى لهذا الموسم بضم المدافع البرازيلي روجر إيبانيز قادما من نادي روما الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة إكس (تويتر سابقا) تغريدة أعلن فيها ضم إيبانيز، قائلا "أهلاوي الهوى، والهوية برازيلي". فيما أعلن نادي روما الإيطالي عن رحيل إيبانيز قائلا "نتمنى لك التوفيق إيبانيز مع الأهلي السعودي".

وكشف النادي الأهلي، الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له، أن عقد إيبانيز يمتد حتى عام 2027.

ولم يعلن الأهلي أو روما عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام في إيطاليا ذكرت أن الصفقة كلفت الأهلي 28.5 مليون يورو بالإضافة لـ 3 مليون يورو أخرى كحوافز إضافية ترتبط بأداء اللاعب. فيما سيحصل روما على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب في حالة قيام الأهلي ببيعه لاحقا.

وأصبح إيبانيز سادس لاعب ينضم لصفوف الأهلي من الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الصيف، بعد حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز من صفوف مانشستر سيتي، والمهاجم الفرنسي آلان سانت-ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي من برشلونة الإسباني.

وتمنح لوائح الدوري السعودي كل نادي الحق في ضم ثمانية لاعبين أجانب إلى قائمته النهائية.

ويُعد الأهلي أحد أربعة أندية سعودية أُعلن في يونيو الماضي نقل حصة 75% بكل منها إلى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي). والأندية الثلاثة الأخرى هي الاتحاد والهلال والنصر.

ويبلغ إيبانيز من العمر 24 عام، وانضم إلى فريق روما عام 2020 قادما من أتالانتا مقابل 9 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن تستمر الصفقات الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية المقرر لها يوم السابع من سبتمبر المقبل.

وتنطلق بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدا الجمعة بمباراة تجمع بين الأهلي والحزم في جدة.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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