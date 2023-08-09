واصل النادي الأهلي السعودي تدعيم صفوفه، إذ أعلن يوم الأربعاء ضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي قادما من نادي برشلونة الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي على موقع إكس (تويتر سابقا) تغريدة لإعلان ضم كيسي قائلا "مسيرة حافلة مع الكبار، وللقصة بقية هنا".

وكشف النادي، الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له، أن عقد كيسي يمتد حتى عام 2026.

وأصبح كيسي خامس لاعب ينضم لصفوف الأهلي من الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الصيف. وكان الأهلي ضم حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، قبل أن يضم قائد المنتخب الجزائري رياض محرز من صفوف مانشستر سيتي، ثم ضم المهاجم الفرنسي آلان سانت-ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي.

ولم يكشف النادي السعودي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام أوروبية قدرت قيمتها بما يعادل 12.5 مليون يورو. بينما قُدر راتب اللاعب نفسه بما يعادل 20 مليون يورو سنويا.

ويعد الأهلي أحد أربعة أندية سعودية يستحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 75% من أسهم كل منها، بجانب أندية الاتحاد والهلال والنصر.

ويبلغ كيسي من العمر 26 عام، وسبق له اللعب لأندية أتلانتا وتشيزينا وميلان في إيطاليا، قبل الانتقال إلى برشلونة العام الماضي.

وتستمر سلسلة الصفقات الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين الذي يجتذب كبار نجوم كرة القدم، ومن المقرر أن تستمر فترة الانتقالات الصيفية به حتى السابع من سبتمبر المقبل.

وتنطلق بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل بمباراة تجمع فريقي الأهلي والحزم في جدة.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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