حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل في مباراة المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

سجل هدف المباراة الأول عبد الحميد صابيري من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 73 قبل أن يضيف البديل زكريا بوخلال الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ليحقق أسود الأطلس فوزا غاليا على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا.

الفوز رفع رصيد المغرب إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطة عن بلجيكا. وتضم المجموعة أيضا منتخبي كرواتيا وكندا الذين يلتقيان في وقت لاحق من الأحد على ملعب خليفة الدولي.

ويختتم المغرب مبارياته في المجموعة بمواجهة كندا يوم الأربعاء، ويأمل في بلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى منذ نسخة المكسيك 1986.

وكان آخر فوز حققه المغرب في كأس العالم حين تغلب على اسكتلندا 3-0 في مونديال فرنسا 1998.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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