أعلنت 7 منتخبات من بينها إنجلترا وألمانيا وهولندا عن تراجع قادة منتخباتها عن ارتداء شارة تحمل ألوان قوس قزح رمزا لمجتمع الميم بعد أن قوبلت الخطوة برفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت إنجلترا قد قادت حملة في وقت سابق ليرتدي قادة المنتخبات الأوروبية: ويلز، بلجيكا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا وهولندا، شارة بألوان قوس قزح وعبارة One Love في مباريات المونديال المقامة حاليا في قطر، وذلك في تحد لقوانين البلد المضيف والتي تحرم المثلية.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض القرار بعدما أعلن رئيسه جياني انفانتينو في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للبطولة أن "أرض الملعب يجب أن تبقى فقط لكرة القدم وبعض القضايا الخيرية".

وبعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام بين الفيفا وممثلي المنتخبات السبعة، هدد الفيفا بأنه سيصدر تعليمات لحكام المباريات بإشهار البطاقة الصفراء لإنذار اللاعبين الذين يرتدون هذه الشارة حتى قبل انطلاق المباريات.

وفي بيان مشترك قالت المنتخبات السبعة، "بعدما أوضح الفيفا بشدة أنه سيوقع عقوبات رياضية إذا ارتدى قادة منتخباتنا هذه الشارة في أرض الملعب، لا يمكننا أن نعرض اللاعبين لعقوبات تتضمن الإنذار، لذا طالبنا من قادة منتخباتنا بعدم محاولة ارتداء هذه الشارة في مباريات كأس العالم".

وأضاف البيان "كنا على استعداد لدفع غرامات مالية مع التزامنا الشديد بارتداء هذه الشارة. إلا أنه لا يمكننا أن نضع لاعبينا في موقف قد يكلفهم مغادرة أرض الملعب. نشعر بالإحباط لقرار الفيفا غير المسبوق. طالبنا الفيفا منذ سبتمبر بارتداء هذه الشارة دون أن نتلقى أي رد. يشعر لاعبونا ومدربونا بخيبة الأمل، وسنواصل إبداء دعمنا لهذه القضية بطرق أخرى".

وعلق قائد إنجلترا هاري كين على الأمر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيران يوم الاثنين قائلاً "نحن متمسكون بالدفاع عن هذه القضية، لكنني لن أحب أن أبدأ المباراة بالحصول على إنذار. هذا ليس في صالح فريقي". فيما كرر قائد هولندا فيرجيل فان دايك العبارات ذاتها قبل مباراة فريقه أمام السنغال.

من جانبه قال مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند "بعد قرار الفيفا لا يمكنني ترك الأمر للاعبين. ليس منطقي أن يبدأ لاعب المباراة وهو يحمل إنذار لأن هذا يهدده بالطرد ويحرم الفريق من فرص الفوز".

أما قائد فرنسا هوجو لوريس فرفض الرد على سؤال يتعلق بالأمر قائلاً "أفضل الحديث عن كرة القدم فقط. ما نؤمن به وندافع عنه يمكننا الحديث عنه خارج أرض الملعب".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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