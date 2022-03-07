النفط عند ذروة 14 عام

- قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وفيما تفكر الولايات المتحدة وأوروبا في حظر واردات النفط الروسي، بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 140 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى من 2008.

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الذهب يتخطى الألفي دولار

- تخطت أسعار الذهب مستوى الـ 2000 دولار للأونصة بفعل زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يقيم المستثمرون التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ الاثنين.

وهذا هو أعلى مستوى يبلغه المعدن النفيس في عام ونصف، وفق رويترز.

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السودان يوحد سعر الصرف

- قررت لجنة عليا للطوارئ الاقتصادية في السودان، مساء الأحد، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

لكن اللجنة لم تعلن عن السعر الموحد الجديد للجنيه مقابل الدولار أو وقت تنفيذ القرار.

وبلغ سعر الجنيه يوم الأحد نحو 444 جنيه للدولار الواحد، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي. في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيه يوم الأحد.

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"دريك آند سكل" تستعد لإعادة هيكلة الشركة

- قالت شركة دريك آن سكل الإماراتية العاملة في مجال الهندسة والتطوير، يوم الاثنين، إنها جاهزة لعملية إعادة الهيكلة، بعدما توصلت الشركة إلى تسويات مع عدد من الدائنين نسبتهم تكفي للتصويت لصالح بدء الاجراءات، بحسب بيان للشركة منشور على سوق دبي للأوراق المالية.

وبدأت الشركة في تسجيل خسائر بعد عام 2014، وقالت الشركة إنها تواجه تحديات خاصة في السوق السعودي الذي يعد سوق رئيسي لها، وبلغت مديونيتها حتى سبتمبر الماضي 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار).

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روسيا تحشد لاقتحام كييف

- حذر بيان للجيش الأوكراني من أن روسيا تحشد قواتها من الدبابات الروسية وقوات من المشاة في مناطق قريبة من العاصمة الأوكرانية كييف استعدادا لهجوم واسع على العاصمة، بحسب تقرير لبي بي سي عربي يوم الاثنين.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسية.

بينما واصلت الشركات العالمية تعليق عمليتها في روسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وانضمت الأحد مجموعة دانون الفرنسية للأغذية، وأمريكان إكسبرس للخدمات المالية لهذه الشركات.

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دواء جديد يقلل وفيات كوفيد

- اكتشف خبراء بريطانيون أن مركب باراسيتينيب، الذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكنه أن يقلل درجة خطر الوفاة بواقع 20 % من حالات كوفيد الخطيرة التي تستدعي تلقي العلاج في المستشفيات، بحسب تقرير لبي بي سي عربي يوم الأحد.

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(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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