أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، أنها حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية لإنتاج عقار مثيل للعقار المستخدم لعلاج فيروس كورونا "مولونوبريفير" الذي طورته شركة ميرك العالمية.



وتستهدف الشركة بدء الإنتاج قبل منتصف يناير الجاري، على أن تطرحه بالسوق خلال الربع الأول من العام. وستطلق عليه أسم "Covapravir،" بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة المصرية.

وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد صرحت بالاستعمال الطارئ للعقار، وهو عبارة عن حبوب تؤخذ عن طريق الفم، نهاية ديسمبر الماضي. كما صرحت أيضًا لشركة فايزر بإنتاج علاج مشابه تحت اسم باكسلوفيد.



وقالت ميرك إن العقار يقلل من خطر الوفاة بكورونا والحاجة لدخول المستشفى للنصف، إضافة إلى فعاليته في مواجهة متحورات كورونا وبينها سلالة دلتا. ويؤخذ مرتين في اليوم بحد أقصى خمسة أيام بحسب الوكالة.

ويختلف العقار أو الدواء عن اللقاح والمصل، حيث أن الدواء يستعمل في حالة الإصابة بالمرض وليس للوقاية من الإصابة.

وتتيح شركة ميرك رخصة إنتاج العقار لعدد من الدول بأسعار تناسب دخول تلك الدول.

وميرك هي شركة أدوية أمريكية تأسسات عام 1891 في مدينة نيويورك.

وتأسست الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو، عام 1980 وتمتلك مصنعين تنتج من خلالهما نحو 400 مستحضر طبي، تغطي 25 مجموعة علاجية، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ 1995.

وارتفع سهم الشركة بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 2.09%.