النفط ينتعش

- انتعشت أسعار النفط الجمعة حيث طغى تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية من اتفاق نووي محتمل.، وفقا لرويترز.

وارتفع خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل بزيادة 3% وخام تكساس 3.9% إلى 111.82 دولار للبرميل.

السعودية وورقة النفط

- نقلت رويترز عن مصادر أن ولي العهد السعودي يمكنه استغلال ورقة إمدادات النفط لإنقاذ السوق العالمي من الأسعار المتزايدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، للضغط على أمريكا والحصول على مكاسب سياسية وذلك عقب مقابلة لمحمد بن سلمان مع ذا أتلانتيك أشار فيها إلى أنه لا يهتم اذا كان جو بايدن لا يتفهم موقفه.

- يأتي هذا فيما يرفض البيت الأبيض حظر واردات النفط الروسي، على عكس رغبة الكونجرس، وترى حكومة بايدن أن الهدف الأساسي هو تعظيم التأثير على روسيا مع تقليله على واشنطن وحلفائها وشركائها، وأنه ليس هناك مصلحة استراتيجية في الحد من الإمداد العالمي للطاقة، وفقا لبلومبرغ.

وضع النفط الإيراني

- قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن الوكالة الإيرانية الرسمية، إن إيران – التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفط عالميا - يمكنها أن تصل إلى الحد الأقصى لإنتاج النفط بعد أقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق نووي، والذي انخفض بعد عقوبات أمريكية في 2018.

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صندوق أبو ظبي السيادي يقلل نفقاته

- قال مصدران لرويترز، إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم- والذي يدير أصول بقيمة 700 مليار دولار نيابة عن حكومة أبوظبي، ألغى عشرات الوظائف خلال العام الماضي في إطار برنامج لتوفير التكاليف بمليار درهم (272.29 مليون دولار)، بما يساعد في تحويل الأموال إلى مشاريع جديدة مثل البحث والتطوير.

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تمويل من صندوق قطر السيادي

- قاد صندوق الثروة السيادية القطري جولة تمويل لشركة Insider PTE التركية والتي تعمل في مجال الذكاء الصناعي، حيث حصلت على تمويل من الصندوق بقيمة 121 مليون دولار، وفقا لبلومبرغ.

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تطورات أوكرانيا

- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تويتر إن الوضع مقلق للغاية، وأنها تتواصل مع أوكرانيا لمتابعة تطورات قصف أدى لحريق بمحطة Zaporizhzhia للطاقة النووية، وناشدت الأطراف الامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تعرض محطات الطاقة النووية للخطر.

- وافق البرلمان الأوكراني، الخميس، على مشروع قانون لمصادرة الأصول أو الممتلكات المملوكة لحكومة روسيا أو لمواطنين روس في أوكرانيا بسبب غزو أوكرانيا.

ايكيا توقف عملياتها مؤقتا في روسيا

- قررت مجموعة ايكيا، إيقاف عملياتها مؤقتا في روسيا، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتصدير والاستيراد داخل وخارج روسيا وبيلاروسيا بحسب بيان عبر موقعها الرسمي الخميس.

وقد أوقفت جوجل، بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا ، بحسب وسائل إعلام.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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