وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم الخميس، اتفاقية مع شركة "برومان" لتطوير أول منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات بمنطقة الرويس.

وستقوم شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة (تعزيز) -التابعة لكل من أدنوك والشركة القابضة- وشركة برومان ببناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنويا، بحسب بيان لأدونك نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

لكن البيان لم يذكر تفاصيل عن حجم الاستثمارات المسهتدفة للمشروع.

وتهدف المنشأة إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على الميثانول، وهو مادة كيميائية نظيفة ومتعددة الاستخدامات، إذ تدخل في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، ومن أهمها صناعة الوقود والمواد اللاصقة والمذيبات والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء.

وقالت أدنوك إن من المتوقع صدور قرارات الاستثمار النهائية لهذا المشروع وغيره من المشاريع الكيميائية في وقت لاحق من هذا العام وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

نبذة سريعة عن الشركات

أدنوك: تأسست في 1971، وهي تابعة لحكومة أبوظبي ومسؤولة عن جميع عمليات إنتاج النفط والغاز في الإمارة، بحسب موقعها الإلكتروني.

شركة القابضة (ADQ): شركة إماراتية تأسست في عام 2018، وحكومة أبوظبي هي الجهة الوحيدة المساهمة فيها، وهي من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، ولديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة محليا ودوليا في قطاعات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة والدواء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، وفق موقعها الرسمي.

تعزيز: هي مشروع مشترك بين "أدنوك" و"القابضة" تأسس في نوفمبر 2020 لدعم نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاعات الكيماويات والصناعات المتقدمة في إمارة أبوظبي، بحسب البيان.

برومان: شركة عالمية في المنتجات والخدمات المشتقة من الغاز الطبيعي، تأسست عام 1984 ومقرها سويسرا، وتعمل في عدة أسواق، حسب موقعها الرسمي.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )



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