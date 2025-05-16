الشراكة تقدم حلول السحابة والذكاء الاصطناعي السيادية والمعتمدة من قبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة أمازون.كوم ومجموعة &e العالمية للتكنولوجيا التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، اليوم منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن منصة سحابية في الإمارات من المقرر أن تعمل على تسريع اعتماد خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي للقطاع العام والقطاعات الخاضعة للتتظيم في الدولة.

وتمهد منصة الإطلاق السيادية، المدعومة من أمازون ويب سيرفيسز، والمقدمة من &e، والمعتمدة من قبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، الطريق لعصر جديد من تبني السحابة العامة في الإمارات، والذي من المتوقع أن يضيف قيمة تراكمية تبلغ 181 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد الرقمي للدولة بحلول عام 2033.



ستعمل منصة الإطلاق السيادية في منطقة أمازون ويب سيرفيسز بالشرق الأوسط الواقعة داخل حدود دولة الإمارات، وستتولى &e إدارة وتنفيذ ضوابط الأمن والسيادة للعملاء بما يتماشى مع سياسات أمن السحابة في دولة الإمارات، إضافةً إلى ذلك، ستستفيد &e من خدمة AWS Outposts، وهي خدمة تتيح للعملاء توسيع وتشغيل خدمات أمازون ويب سيرفيسز محلياً، لتلبية متطلبات إقامة البيانات الخاصة بهم.



وأصبح الآن بإمكان جهات القطاع العام والعملاء الخاضعين للتنظيم في دولة الإمارات استخدام منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال &e لجميع أعباء العمل باستثناء تلك المصنفة على أنها سرية وسرية للغاية، ما يجمع بين قدرات أمازون ويب سيرفيسز السحابية، إلى جانب حلول إدارة أعباء العمل ودعم الأمان المقدم من &e والذي سيغطي غالبية المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويمكن للقطاع العام والعملاء الخاضعين للتنظيم في دولة الإمارات الآن استخدام منصة الإطلاق السيادية لمعظم أحمال العمل الخاصة بهم من خلال &e، وذلك عبر الجمع بين قدرات أمازون ويب سيرفيسز السحابية وحلول إدارة أحمال العمل ودعم الأمان المُدار التي توفرها e&.



ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الذي يتولى قيادة الإطار التنظيمي للأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يرحب مجلس الأمن السيبراني بإطلاق منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات، وبالتعاون بين &e وأمازون ويب سيرفيسز لدفع مسيرة التحول الرقمي في دولتنا. وبفضل الضوابط الأمنية والسيادية الإضافية المصممة ضمن منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستتمكن حكومة الإمارات والقطاعات الخاضعة للتنظيم من التحول والابتكار مع أمازون ويب سيرفيسز وتلبية المتطلبات التنظيمية في آن واحد".



من جانبه قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: "يجسد هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يجمع بين البنية التحتية المتقدمة لمنطقة أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات والخبرات العميقة لمجموعة e&، التزامنا الراسخ بتوفير حلول سحابية موثوقة وآمنة تتماشى مع المتطلبات الوطنية للسيادة الرقمية، ويؤكد إطلاق المنصة على قدرة خدمات الحوسبة السحابية العالمية على التكيّف والعمل بكفاءة ضمن الأطر السيبرانية الصارمة لدولة الإمارات، مستفيدين من منظومة الأمان والتشغيل الخاصة بـe&، وتمثل شراكتنا المستمرة مع أمازون ويب سيرفيسز نموذجًا رائدًا في كيفية توظيف الابتكار السحابي العالمي لدعم الأولويات الوطنية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الأكثر حيوية."



تعد منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أحدث تطور في تحالف استراتيجي بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي بين أمازون ويب سيرفيسز و &e لتسريع حلول الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط ودعم نشر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.



صُممت أمازون ويب سيرفيسز لتكون البنية التحتية السحابية الأكثر أماناً لبناء التطبيقات وأحمال العمل ونقلها وإدارتها. ويدعم ذلك ثقة ملايين العملاء حول العالم، بما في ذلك المؤسسات الأكثر حساسيةً للأمن، مثل الهيئات الحكومية وقطاع الرعاية الصحية والخدمات المالية. وسيتمكن القطاع العام في دولة الإمارات والعملاء الخاضعون للتنظيم الآن من الوصول إلى أحدث التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مع تلبية متطلبات سيادة البيانات الخاصة بهم من خلال منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت تانوجا رانديري، نائبة رئيس أمازون ويب سيرفيسز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات ومجموعة &e تآزراً مثالياً بين الابتكار السحابي العالمي الآمن والخبرة المحلية، ويُظهر التزامنا الراسخ بدعم رؤية الإمارات 2031. ويُعد الأمن أساساً للسيادة، ونؤمن بأهمية أن يتحكم عملاؤنا في بياناتهم وأن يمتلكوا خيارات لكيفية تأمينها وإدارتها في السحابة. ومن خلال الجمع بين قدراتنا السحابية ذات المعايير العالمية وفهمنا العميق للسياسات التنظيمية في دولة الإمارات، تمكنا من تطوير حلول تُسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة مع الحفاظ على معايير حماية البيانات المطلوبة".

مكتب الا

بتكار التقني في مجال الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة

تخطط أمازون ويب سيرفيسز ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات و&e لإنشاء مكتب الابتكار التقني في مجال الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة (CTIB). ويهدف هذا المكتب إلى تعزيز ابتكارات الأمن السيبراني "المصنوعة في الإمارات" والارتقاء بمكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال المرونة السيبرانية وتحسين بناء القدرات الرقمية للدولة في مجال البنية التحتية للحوسبة السحابية الآمنة من حيث التصميم.

من جانبه أضاف سعادة الدكتور محمد الكويتي: "يعكس مكتب الابتكار التقني في مجال الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة (CTIB) الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني، وهو ثمرة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة للدولة. ونخطط من خلاله إلى تطوير برنامج سنوي يتضمن ورشات تدريبية وشراكات وطنية ودولية وحاضنات أعمال للشركات الناشئة وتقارير وأوراق بحثية، إلى جانب التعاون الاستراتيجي في البحث والتطوير والمجال الأكاديمي، لتسريع وتيرة التحول الرقمي وأجندة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة".

نبذة عن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة (CSC)

يلتزم مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة بتحقيق تطلعات ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حماية مؤسساتها ومجتمعاتها وبنيتها التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية. وانطلاقاً من التزامه بمستقبل رقمي آمن، يُطبّق المجلس حلولاً أمنية متطورة ويضع إطاراً وطنياً شاملاً للأمن السيبراني. ويسعى المجلس جاهداً إلى إرساء منظومة دفاعية متينة للأمن السيبراني وتدريب الكفاءات الوطنية، دعماً لرؤية الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأمن السيبراني.

نبذة عن &e

تُعد &e إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً. وحققت نتائج مالية مبهرة لعام 2023، حيث بلغ صافي إيراداتها المجمعة 53e مليار درهم إماراتي، وارتفع صافي الأرباح المجمعة إلى 10.3 مليار درهم إماراتي، ما يعكس التصنيف الائتماني الممتاز للمجموعة وميزانيتها العمومية القوية وسجلها الحافل بالنجاحات المستدامة.

تأسست المجموعة في أبوظبي قبل أكثر من 48 عاماً، وتتمتع بإرث عريق كشركة رائدة في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد حضورها اليوم إلى 33 دولة، بما في ذلك تطبيقيّ STARZPLAY وCareem Everything في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، مما يجعلها لاعباً رائداً في هذا القطاع.

ويُعدّ الابتكار جزءاً أساسياً من هوية شركة &e لإنشاء رابطة غير قابلة للكسر بين المجتمعات باستخدام الحلول الرقمية المتطورة والاتصال الذكي والتقنيات المتطورة.

صممت المجموعة خمسة ركائز أعمال قوية تُلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء: e& UAE و e& internationalو e& lifeو e& enterpriseو e& capital. ونسعى من خلال هذه الركائز جاهدين لإحداث نقلة نوعية في طريقة تواصل الناس وعملهم وعيشهم من خلال تقديم خدمات وتجارب استثنائية.

نلتزم في &e بتجاوز حدود الممكن وتقديم نتائج قابلة للقياس تحدث فرقاً في حياة الناس.

لمعرفة المزيد عن شركة &e، يرجى زيارة: https://eand.com/.

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز:

تعد أمازون ويب سيرفيسز منذ عام 2006 المنصة السحابية الأكثر شمولاً والأوسع انتشاراً في العالم، حيث واصلت توسيع خدماتها لتشمل مختلف متطلبات وأنماط الأعمال، حيث تقدّم اليوم أكثر من 240 خدمة متكاملة تشمل الحوسبة، والتخزين، وقواعد البيانات، والشبكات، والتحليلات، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأجهزة المحمولة، والأمن السيبراني، والحوسبة الهجينة، والإعلام، إلى جانب تطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. تُقدَّم هذه الخدمات عبر شبكة عالمية واسعة تضم 114 منطقة توافر ضمن 36 منطقة جغرافية حول العالم، مع خطط معلنة لإضافة 16 منطقة توافر جديدة و5 مناطق جغرافية إضافية في كل من تشيلي، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، وتايوان، وسحابة أمازون ويب سيرفيسز السيادية الأوروبية. تحظى خدمات أمازون ويب سيرفيسز بثقة ملايين العملاء حول العالم، بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نمواً، وأكبر المؤسسات والوكالات الحكومية الرائدة، لتشغيل بنيتها التحتية، وزيادة مرونتها التشغيلية، وخفض التكاليف.

لمعرفة المزيد حول أمازون ويب سيرفيسز، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني aws.amazon.com.

نبذة عن أمازون:

تستند أمازون في رؤيتها إلى أربع مبادئ أساسية: التركيز التام على خدمة العملاء بدلًا من الانشغال بالمنافسين، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميّز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد. وتسعى أمازون لأن تكون الشركة الأكثر اهتماماً بالعملاء في العالم، وأفضل جهة عمل، وأكثر بيئة عمل أماناً على مستوى العالم.

كانت أمازون سبّاقة في تقديم العديد من الابتكارات التي أحدثت تحولًا في تجربة المستخدم، من بينها: تقييمات العملاء، وخدمة الشراء بنقرة واحدة، والتوصيات المخصصة، وعضوية "برايم"، وخدمة "Fulfillment by Amazon"، وخدمات أمازون ويب سيرفيسيز، والنشر المباشر عبر Kindle Direct Publishing، وجهاز Kindle، وبرنامج تطوير المهارات Career Choice، وأجهزة Fire اللوحية، وFire TV، وAmazon Echo، والمساعد الصوتي أليكسا، وتقنية Just Walk Out، واستوديوهات أمازون، ومبادرة "تعهد المناخ". لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة amazon.com/about أو متابعة صفحة @AmazonNews.

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