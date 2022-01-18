خبراء التصوير الفوتوغرافي في العالم يقدمون نصائح للمصورين من كافة المستويات والأعمار

تستضيف فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر)، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في الفترة بين 9 و15 فبراير المقبل، سلسلة من ورش العمل التدريبية والتعليميّة المتخصصة بتقنيات ومهارات التصوير، يقدمها نخبة من المصورين المحترفين العالميين.

وتأتي هذه الورش ضمن برنامج متكامل يقدمه المهرجان في مركز إكسبو الشارقة، ويتضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف المصورين المحترفين والهواة، ليفتح بذلك منصة تعزز خبرات عشاق التصوير وتنمي مهاراتهم الإبداعية.

وتتضمن أجندة البرامج التدريبيّة والتعليميّة في المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" 2022 عدداً من جلسات تقييم السير الفنية وجلسات النقاش الجماعية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في عالم التصوير وألمع المصورين على مستوى العالم، ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو التسجيل للمشاركة في هذه الجلسات زيارة الموقع الرسمي للمهرجان على الرابط التالي: xposure.ae

التعريف بالبعد البؤري

يقدم المصور والمدرب مايك براون ورشة بعنوان "التعريف بالبعد البؤري"، حيث سيشرح من خلالها مفهوم البعد البؤري وأطواله المختلفة وكيفية توظيفه في تحسين مظهر موضوع الصورة، إلى جانب تحديد موضع التركيز وأسباب عدم القدرة على التحكّم بعزل موضوع الصورة عن الخلفية بغض النظر عن قياس فتحة العدسة.

احتراف إضاءة الاستديو للبورتريهات التجارية والتجارة الإلكترونية

ويتناول المصور كولن هاوكينز في ورشة "احتراف إضاءة الاستديو للبورتريهات التجاريّة والتجارة الإلكترونيّة"، تقنيات الإضاءة المستخدمة في الاستوديو خلال تصوير منتجات الأزياء لمواقع التجارة الإلكترونية وتصوير الأشخاص للإعلانات والمجلات، حيث تمثّل هذه الورشة فرصة لتطوير مهارات الإضاءة لدى المصورين ضمن بيئة مغلقة.

تقنيات التصوير

ويتحدث المصور ديفيد نيوتن في ورشة "تقنيات التصوير" عن أسرار فن التصوير الفوتوغرافي وأساسياته، لتعريف المصورين المبتدئين ببعض المفاهيم الأساسية في عالم التصوير مثل التعريض وإعدادات الكاميرا والتركيز التلقائي والتركيب وغيرها.

لغز الضوء الساحر

وتتمحور ورشة "لغز الضوء الساحر"، التي يقدمها مايك براون حول مفهوم الضوء وخصائصه وأهميته في تقديم صورة جيدة التركيب، كما تهدف الورشة، المخصصة للمصورين المبتدئين والمحترفين، إلى تعليم المشاركين طريقة رصد مصدر الضوء واستخدامه في التصوير.

كيف تصوّر مشروعاً شخصياً

وفي ورشة "كيف تصوّر مشروعاً شخصياً"، يتحدث كريس كو حول مراحل تصوير المشروع بدءاً من تقسيم المفهوم الأساسي، وتحديد أساليب التصوير المختلفة إلى التخطيط والتصوير وكيفيّة تحسين جودة الصور والقصص البصريّة.

أضئ العالم

ويتعرف المشاركون في ورشة "أضئ العالم" على فائدة ضوء (الفلاش) للحصول على صور عالية الجودة، حيث يتناول مقدم الورشة ديفيد نيوتن المبادئ الأساسية والتقنيات المتقدمة لاستخدام (الفلاش) في المواقع الداخلية والخارجية، وكيفية المزج بين ضوء (الفلاش) والضوء الطبيعي عند تصوير الأشياء المتغيرة.

كيمياء الصورة

ويقدم مايك براون في ورشة "كيمياء الصورة" رؤيته الخاصة حول عناصر التحكم الرئيسة في الكاميرا وأهميتها وكيف يمكن الاستفادة منها لالتقاط صور محفزة وجذابة بطرق إبداعية.

لحظات عبر الزمن

ويتناول المصور محمد محيسن الحائز على جائزة بوليتزر مرتين، في ورشة "لحظات عبر الزمن" موضوع أخلاقيات مهنة التصوير الفوتوغرافي والطريقة الملائمة للتحدث مع الأشخاص وتصويرهم دون المساس بخصوصياتهم، حيث يركز محيسن على المصداقية والنزاهة وكيفيّة رواية قصة بصريّة والمشاركة في تفاصيلها.

انسيابية التكوين

ويشرح مايك براون في ورشة "انسيابية التكوين" أهمية التمييز في طريقة التفكير والرؤية والمهارة لإنتاج أعمال فريدة، كما يقدم مجموعة من النصائح والتقنيات المهمة في صناعة التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب خصائص التركيب واللمسات التي يمكن أن يضيفها المصوّر ليقدم أعمالاً متميزة وعالية الجودة.

مقدمة عن فن دمج الأزمنة

ويقدم مصور الرحلات إيلايا لوكاردي في ورشة بعنوان "مقدمة عن فن دمج الأزمنة"، شرحاً عن التقنيات التي يستخدمها عند تصوير مشاهد بأوقات مختلفة ودمجها ضمن صورة واحدة، كما يستعرض محطات من مسيرته وتجاربه في التصوير الميداني، إلى جانب عدد من النصائح حول كيفية معالجة الصور باستخدام برنامجي Adobe Lightroom وAdobe Photoshop.

تصوير المنتجات في الاستوديو

وتوفر ورشة "تصوير المنتجات في الاستديو" التي تقام المصور كولين هويكنز على مدار أربع ساعات، فرصة عمليّة لتعزيز مهارات التصوير الفوتوغرافي باستخدام تقنيات إضاءة بسيطة لتصوير المنتجات في الاستوديو لنشرها على مواقع التجارة الإلكترونية، أو وضعها في سياق أي مواد ترويجيّة أخرى.

مراحل رواية القصص

وتهدف ورشة "مراحل رواية القصص" إلى تحفيز المشاركين على الإبداع وتقديم أعمال فنيّة جديدة، إلى جانب إطلاعهم على الفرق بين مفهومي إثبات الحقيقة وتفسير المعنى، وآلية تطوير عملية سرد القصص الشخصيّة، واستراتيجيات إنشاء قصص بصرية فعالة ومؤثرة.

مهارة تحرير الصور

وفي ورشة تفاعلية يعنوان " مهارة تحرير الصور" يقدمها المصور كريس كو، يتعرف المشاركون على أساسيات تحرير الصور المعدّة للنشر أو العرض أو البيع وكيفية اختيار الصور حسب الغرض من استخدامها، كما تتضمن الورشة نقداً جماعي لعدد من الأعمال وجلسة تدريبية عملية عن تقنيات تحرير الصور.

التصوير الفلكي باحتراف

وتركز ورشة "التصوير الفلكي باحتراف" التي يقدمها المصور سامي العلبي، على التقنيات المتقدمة في تصوير المناظر الليليّة والسماء بدقة واحترافية، حيث يتعرف المشاركون على كيفية التقاط صور ساحرة للسماء في الليل بدءًا من التخطيط وعملية التقاط الصور وتركيبها، إلى جانب التقنيات المستخدمة في مرحلة ما بعد المعالجة المتقدمة.

احتراف فن تصوير الرحلات

ويقدم المصور كريس كو في ورشة " احتراف فن تصوير الرحلات" دروساً عملية حول أسرار فن تصوير الرحلات وطرق تصوير مواضيع ضمن مستويات ضوء مختلفة، وكيفية التخطيط للرحلات وعمليات التصوير، بما في ذلك اختيار أفضل إضاءة، وتكوين الصور لتعزيز تأثيرها وجاذبيتها، وتحرير الصور.

التأطير الإبداعي

وتتمحور ورشة "التأطير الإبداعي" حول مفهوم التأطير الذي يمثل اللمسة والرؤية الإبداعية للمصور في الصورة، إلى جانب تأثير اختيار العدسة وتحديد الموضع وارتفاع الكاميرا على مظهر الصورة النهائي، حيث تقدم إرشادات عملية حول تركيب الصورة والقواعد التي تخضع لها وشروط كسر تلك القواعد.

تحديات الضوء والتركيب في تصوير المناظر الطبيعية

وفي ورشة "تحديات الضوء والتركيب في تصوير المناظر الطبيعية"، يقدم دانيال كوردان دروساً حول مفهومي التركيب والضوء في تصوير المناظر الطبيعية، وكيفية التقاط الصور البانورامية العمودية والتصوير في ظروف الإضاءة الصعبة، إلى جانب مهارات التخطيط لاختيار الضوء المناسب والظروف المتغيرة خلال تصوير المناظر الطبيعية.

فن إثراء اللغة البصرية

ويتحدث المصور فينيت فوهرا في ورشة " فن إثراء اللغة البصرية" عن فن التصوير في الشوارع كما يقدم جلسات نظرية حول أسرار هذا الفن وقواعده، إلى جانب شرح تفصيلي عن عملية التركيب وأخطائها الشائعة.

فنون التصوير بالأبيض والأسود

ويكشف المصور ساجين ساسيداران في ورشة "فنون التصوير بالأبيض والأسود" عن أسرار التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة وكيفية تقديم صور تم تخيلها مسبقاً باستخدام تقنيات المعالجة اللاحقة وأدوات برنامج معالجة الصور فوتوشوب (Photoshop)، كما يتحدث عن التقنيات الإبداعية والزوايا والرؤية الإبداعية في التصوير.

التصوير بتقنية الفاصل الزمني

ويتناول المصور السينمائي بينو سارادزيتش المتخصص بالتصوير بكاميرا فوجيx، في ورشة "التصوير بتقنية الفاصل الزمني "أسرار تقنية التصوير المتقطع"، وتعقيداتها من الناحية الفنية والعلمية والأدوات المستخدمة فيها، كما يستعرض محطات من تجربته الغنيّة في مجال الإنتاج.

الفقاعات المبتكرة

ويقدم المصور ديفيد نيوتن لليافعين والناشئة ورشة بعنوان " الفقاعات المبتكرة"، يستعرض فيها إرشادات عملية حول كيفية التقاط صور دقيقة لفقاعات الصابون، كما يتعرف المشاركون على مراحل صنع خليط الفقاعات وإعداد مساحة العمل وتهيئة الكاميرا والإضاءة للحصول على أفضل النتائج.

كيفية إنتاج مشروع تصوير طويل الأمد

ويستهدف المصور دييجو ايبارا سانشيز في ورشة "كيفية إنتاج مشروع تصوير طويل الأمد" تشجيع المشاركين على إطلاق العنان لإبداعاتهم لتقديم لقطات بصرية ملهمة، ويتحدث عن عملية سرد القصص الشخصية والاستراتيجيات الفاعلة لإنشاء قصص مرئيّة مؤثرة.

تصوير الحياة البرية

ويستعرض المصوّر موجين ترول تجاربه وخبراته التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجال تصوير الحياة البرية، ويقدم للمشاركين نصائح حول تصوير الثدييات في مواطنها الطبيعيّة.

صور مؤثرة – نصائح تحريرية بسيطة

وتتناول ورشة " صور مؤثرة – نصائح تحريرية بسيطة" أحدث أدوات التحرير لتحقيق أقصى استفادة من المواد البسيطة المتوفرة مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة لتقديم صور مؤثرة.

بدايات مشاريع الفيديو

ويتعرف المشاركون في ورشة "بدايات مشاريع الفيديو" على مبادئ تصوير الفيديو والإنتاج بما في ذلك الإعدادات والمصطلحات الرئيسيّة وكيفيّة وضع مخطط العمل، وستتاح الفرصة لهم لإنشاء مقطع فيديو موسيقي بسيط وتعديل المحتوى بطريقة موجزة وبخطوات بسيطة.

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